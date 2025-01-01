Live Stars — это ресторан и концертная площадка на Красном Октябре, где изысканная кухня гармонично сочетается с живой музыкой и атмосферой клуба. Пространство располагает двумя залами: основным с профессиональной сценой, рассчитанным на 500 гостей, и камерным баром «Малибу» на 40 человек, оформленным в пляжной стилистике.
Блюда здесь готовят на углях из свежих натуральных продуктов, исключая использование ГМО и усилителей вкуса. Пространство оснащено современным звуковым и световым оборудованием, проекторами, экранами, телевизорами и высокоскоростным интернетом, что позволяет проводить мероприятия любого уровня сложности.
Live Stars — это место, где техника, гастрономия и искусство создают незабываемую атмосферу.
Вместимость
Главный зал «Stars» — рассчитан на 500 человек, зал «Малибу» — рассчитан на 40 человек.
Как добраться
Ближайшие станции метро «Полянка», «Кропоткинская» и «Октябрьская» в 15-ти минутах ходьбы.
Парковка
У Красного Октября есть платная парковка на 143 машиноместа.