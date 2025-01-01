Loft 13 — это атмосферное мультиформатное пространство в самом центре Москвы, расположенное в здании с историческим фасадом на Мясницкой улице. Интерьеры в индустриальном стиле, высокие потолки, обилие дневного света и современное техническое оснащение делают площадку гибкой и подходящей для самых разных событий.

Loft 13 активно используется для деловых мероприятий, лекций, музыкальных выступлений, фотосессий и частных вечеринок.

Как добраться

Ближайшие станции метро и «Лубянка» и «Кузнецкий мост», «Сретенский бульвар» и «Тургеневская» — примерно 5 минут пешком.

Парковка

На прилегающих улицах действует городская платная парковка. Мест может быть немного, особенно в вечернее время, поэтому удобнее добраться на метро, такси или велосипеде.