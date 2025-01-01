Loft Hall №3 — часть экосистемы ивент-пространств, охватывающей Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. Пространство сочетает в себе историческую архитектуру, современное техническое оснащение и высокий уровень сервиса.

Семь адаптивных лофтов подходят для мероприятий любого формата, включая деловые встречи, свадьбы и вечеринки. Меню с более чем 500 позициями и профессиональная команда обеспечивают безупречное обслуживание. Также доступна круглогодичная загородная локация и собственная концертная площадка для масштабных событий.

Как добраться

Ближайшая станция метро «​Автозаводская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.