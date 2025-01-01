Лофт-пространство «Своё Поле» расположено в историческом здании фабрики «Красный Октябрь», построенной в 1890-х годах. Здесь, в бывшем конфетном цехе, царит особая атмосфера, связанная с богатым прошлым, когда сладости фабрики подавались к столу императорской семьи. В память об этом гости могут попробовать карамель «Мечта» и загадать желание — ведь «Своё Поле» создано для исполнения задуманного.

Пространство лофта включает 126 квадратных метров и делится на два зала по 50 метров каждый. Один из них — зона для приема гостей, фуршетов и чаепитий. Второй предназначен для мероприятий: лекций, кинопоказов, концертов. Залы соединены галерейным коридором с подсветкой, идеально подходящим для выставок и экспозиций.

Возможность изолировать помещения позволяет проводить параллельные события. Например, пока в одном зале взрослые наслаждаются шампанским и слушают лекцию, в другом дети заняты творчеством.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Полянка», «​Кропоткинская» и «​Октябрьская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

У Красного Октября есть платная парковка на 143 машиноместа.