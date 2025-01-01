Лофт Tilpzavo — современное пространство в Москве, расположенное по адресу 2-й Донской проезд, дом 4. Это стильный лофт с индустриальным дизайном, который идеально подходит для проведения различных мероприятий — от творческих встреч и выставок до концертов и частных вечеринок. Пространство отличается свободной планировкой, высокими потолками и необычной атмосферой, создающей комфорт и вдохновение для гостей и организаторов.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Шаболовская» и «Площадь Гагарина» в 20-ти минутах ходьбы.

Парковка

Можно воспользоваться платными парковками на прилегающих улицах.