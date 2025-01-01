Бар Los Bandidos — атмосферное заведение с латиноамериканским настроением, где звучит зажигательная музыка, подают авторские коктейли и собираются те, кто ценит яркий отдых. Интерьер оформлен в стиле мексиканского бара: тёплый свет, деревянная мебель, граффити на стенах и элементы декора с характером.

Los Bandidos предлагает не только разнообразную барную карту с крепкими напитками, текилой и мохито, но и лёгкие закуски, подходящие под шумную вечеринку. Вечерами здесь проходят диджей-сеты, танцы и живые выступления, что делает бар популярным местом для вечернего отдыха в компании друзей.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Китай-город» и «Лубянка» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Парковка в районе городская, платная, количество мест ограничено. Рекомендуется использовать общественный транспорт или такси, так как свободные места для парковки могут отсутствовать, особенно в будни.