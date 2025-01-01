Louis (бывший Louis The Claw) — pop-up проект на Патриарших, сочетающий элементы нового Орлеана, питерского стиля и гастрономии. Это не только ресторан в отеле Marco Polo, но и пространство для творчества и мьюзик-бар, где регулярно проходят различные мероприятия.

Меню включает морепродукты, лёгкие закуски, вино и пиво, а стиль подачи блюд создаёт атмосферу, подходящую для расслабленного отдыха.

Здесь часто проходят поэтические слэмы, театральные постановки, джазовые концерты, stand-up шоу, бурлеск и перформансы. Вечера украшают сеты от диджеев.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Тверская» и «Пушкинская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле ресторана есть небольшие общественные платные парковки.