Lounge=Депо — ресторан в «Депо.Москва», одной из крупнейших lifestyle площадок столицы. Здесь представлено более 75 ресторанных концепций, 60 фермерских лавок и магазинов, а также различные услуги, включая груминг салон, салон красоты и боксерский клуб. Это место для тех, кто ценит качество, разнообразие и атмосферу современного города.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​​Менделеевская» в 5-ти минутах, «Белорусская» и «​​Новослободская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Парковка фудмолла Депо вмещает 75 машин.