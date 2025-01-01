Lovely Loft — современное лофт-пространство на Большой Семёновской улице. Это стильная площадка с индустриальной атмосферой, где кирпичные стены, высокие потолки и панорамные окна создают универсальную среду для самых разных событий: презентаций, фотосессий, корпоративных мероприятий и творческих вечеринок.

Интерьер легко адаптируется под формат: доступны зоны для презентаций, фуршетов, мастер-классов и chill-out площадки с мягкой мебелью. Техническое оснащение включает профессиональное освещение, звук и мультимедиа-панели — всё, что нужно для успешной реализации идей.

Как добраться

Ближайшие станции метро — «Семеновская» (8 минут пешком) и «Электрозаводская» (10 минут пешком).

Парковка

Рядом находятся платные городские парковки. В утренние и вечерние часы места могут быть ограничены — для удобства рекомендуем использовать общественный транспорт.