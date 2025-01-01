«Лукойл Арена» — домашний стадион ФК «Спартак-Москва» и одна из крупнейших спортивных площадок столицы. Здесь проходят не только футбольные матчи, но и масштабные концерты мировых и российских исполнителей. Арена регулярно признаётся одной из лучших в России.

Вместимость

Арена вмещает 39 999 зрителей.

Буфет и кафе

На арене работают фуд-корты с безналичной оплатой по банковским картам.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Спартак» в 5-ти минутах ходьбы, ЖД станция «Тушинская» в 15-ти минутах.

Парковка

Возле Лукойл-арены есть платные зоны парковки вместимостью 300 машиномест.