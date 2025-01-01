Macho — стриптиз-клуб в центре Москвы для вечернего отдыха в атмосфере приватности и драйва. Здесь под одной крышей объединены бар, кухня, сцена с шоу-программами и уютные залы для приватных встреч.

В Macho регулярно проходят танцевальные шоу-программы с участием профессиональных артистов. Вечера могут включать тематические выступления, диджей-сеты и развлекательные форматы под запрос гостей. Есть возможность заказать приватное шоу.

Гостям доступно полноценное меню с блюдами европейской и азиатской кухни. На барной карте — широкий выбор коктейлей, крепкого алкоголя и вин.

Как добраться

Проще всего дойти от станции метро «Китай-город» — около 10 минут пешком. Вход расположен со стороны тихого переулка, обозначен неброской вывеской.

Парковка

В районе клуба возможна уличная платная парковка. В вечернее время количество свободных мест ограничено, поэтому удобнее воспользоваться такси или общественным транспортом.