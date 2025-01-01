Madame Roche — уникальное пространство в Москве площадью 1100 м² от Placebo/25. Заведение сочетает элементы гонконгского особняка и кабаре, предлагая мультикультурную кухню и барную лабораторию.

Интерьеры включают индонезийский стиль, индустриальную аптеку и патио с грилем. Меню шефа Кирилла Прокашева сочетает ферментацию, маринование и запекание на дровах, а десерты от Илоны Максименко и Ренаты Фандусовной — необычные и легкие. Барная карта включает более 100 коктейлей и лабораторные напитки от Артема Шипа.

Madame Roche — место для гастрономии, музыки и культурных событий, поп-апов и коллабораций.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Павелецкая» в 10-ти минутах ходьбы. Ближайшая остановка наземного транспорта «Кожевническая» в 2-х минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей ресторана не предусмотрено парковки.