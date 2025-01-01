MADISON — современное event-пространство в районе м. Динамо, созданное для масштабных мероприятий и нестандартных идей. Просторные банкетные залы подходят для праздников, презентаций, съёмок и мастер-классов.

Площадка оборудована по последнему слову техники и предлагает высокий уровень сервиса, авторскую кухню и интерьер в стиле ар-деко.

Вместимость

Основной зал вмещает до 250 человек, event-веранда — 100 человек, зал-ресторан – до 120 человек, вип-комнаты до 15 человек.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Динамо» в 10-ти минутах ходьбы, «​Петровский парк» в 15-ти минутах и «Беговая» в 20-ти минутах.

Парковка

Для посетителей доступна бесплатная подземная парковка с 18:00 до 06:00.