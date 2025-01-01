Mady Restaurant & Terrace — стильный ресторан в Москве с террасой, предлагающий утонченный интерьер и атмосферу для комфортного отдыха. Заведение отличается современной кухней, где сочетаются авторские блюда и классические рецепты с уникальным подходом. Пространство ресторана сочетает элегантность и уют, а летняя терраса позволяет наслаждаться атмосферой города в теплое время года. Mady Restaurant & Terrace идеально подходит как для романтических вечеров, так и для деловых встреч и дружеских посиделок.

Вместимость

Ресторан вмещает до 150 гостей.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Динамо» в 10-ти минутах, «Петровский парк» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

У МФК «Монарх», где располоден ресторан, есть платная крытая парковка на 700 мест.