«Малиновка» — панорамный ресторан в Парке Горького, объединивший современный стиль с кулинарными традициями. С двухэтажной террасы открываются впечатляющие виды на Москву-реку, а меню сочетает сезонные продукты и оригинальный взгляд на классику русской и европейской кухни.

Бренд-шеф Дмитрий Егоров создал гастрономическую концепцию, в которой простые ингредиенты обретают новые формы. В ресторане действует открытая кухня, а пиццу и хлеб готовят на месте по авторским рецептам, наполняя зал ароматом свежей выпечки. «Малиновка» — это эстетика вкуса и атмосфера уюта в самом центре столицы.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Октябрьская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Кафе располагается в парке Горького, парковки возле музея нет.