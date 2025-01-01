Государственный академический Малый театр России — один из старейших драматических театров Москвы, основанный в 1824 году. Его здание, построенное по проекту О. Бове и позже реконструированное К. Тоном, является архитектурной достопримечательностью. Перед входом расположен памятник А.Н. Островскому.

Театр стал хранителем традиций русского драматического искусства, развиваемых такими мастерами, как М.С. Щепкин, П.С. Мочалов, М.Н. Ермолова и другими выдающимися актерами. В репертуаре преобладают классические произведения русских и зарубежных авторов, с особым акцентом на пьесы А.Н. Островского. Постановки отличаются бережным отношением к тексту и духу автора.

Главный режиссер театра — А.В. Дубровский, а труппа насчитывает более 120 артистов, включая известных и любимых публикой актеров. Театр активно выпускает новые постановки и использует современные технологии, оставаясь актуальным для зрителей.

Вместимость

Зрительны йзал театра вмещает 1090 мест.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Добрынинская» и «Серпуховская» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.