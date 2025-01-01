Малый зал Московской консерватории — один из лучших камерных залов Москвы, известный великолепной акустикой и атмосферой. Открытый 25 октября 1898 года, он посвящен памяти П. И. Чайковского и славится камерными концертами с участием ведущих музыкантов. Здесь проходят также классные вечера, фестивали и прослушивания Международного конкурса им. Чайковского. В 2006 году залу было присвоено имя композитора С. И. Танеева.

Вместимость

Большой зал консерватории рассчитан на 436 зрительных мест.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Библиотека им. Ленина», «Арбатская», «Александровский сад» в 10-ти минутах ходьбы. Остановка наземного транспорта «Консерватория» в минуте ходьбы.

Парковка

Возле Консерватории не предумотрено парковки.