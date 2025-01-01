Marx Urban Grill — это гастрономическое пространство на Таганке, где городской ритм встречается с комфортом и вкусом. Современный интерьер, открытая кухня и атмосфера доброжелательного уюта делают заведение точкой притяжения для тех, кто ценит качественную еду без лишнего официоза.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Марксистская» в 5-ти минутах и «Таганская» находятся в 10-ти минутах пешей прогулки.

Парковка

Доступна городская платная парковка вдоль улицы Марксистская и на прилегающих переулках. Вечером свободных мест становится больше, особенно в выходные. Оптимально воспользоваться такси или общественным транспортом, особенно в часы пик.