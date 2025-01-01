Театр «Маска» — современная сценическая площадка в здании Московского дворца молодежи, объединяющая технологичность и уважение к классическим театральным традициям. Открытый в 2022 году, театр быстро зарекомендовал себя как независимая сцена для мюзиклов, драматических постановок и творческих экспериментов.

Интерьер оформлен с акцентом на сдержанную элегантность: дерево благородных пород, латунные детали и мрамор подчеркивают атмосферу современного театра без излишнего пафоса. Просторное фойе украшено коллекцией венецианских масок и скульптурой Мельпомены — аллюзией на античные корни театра.

Вместимость

Зрительный зал вмещает 600 человек.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Фрунзенская» в минуте ходьбы, «Парк культуры» в 20-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра есть платная парковка на 100 мест.