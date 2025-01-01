Театр «Мастерская Фоменко» был основан в 1993 году выпускниками Петра Фоменко из ГИТИСа. В его труппе можно встретить как учеников мастера, так и молодых актеров, среди которых Полина Агуреева, Евгений Цыганов и другие.

Театр сочетает традиции русского репертуарного театра с поисками и экспериментами. В репертуаре — драматические постановки, мюзиклы, спектакли для детей и взрослых, включая произведения Чехова, Островского, Шекспира, Пушкина, Беккета и Брехта.

У театра пять сцен: две в Старом здании, Большая и Малая сцены Новой, а также фойе, где проходят не только спектакли, но и выставки. Здесь можно увидеть как философские постановки, такие как «Король Лир» и «Молли Суини», так и музыкальные комедии и сказочные спектакли, например, «Завещание Чарльза Адамса» и «Алиса в Зазеркалье».

Как добраться

Ближайшая станция метро «Кутузовская» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра есть общедоступные платные парковки.