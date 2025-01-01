Московский театр «Мастерская П.Н. Фоменко» был основан в 1993 году и стал уникальной площадкой, объединяющей традиции русского театра с поисками и экспериментами. Театр известен своей разнообразной стилистикой и творческим подходом, позволяющим режиссерам и актерам реализовывать сложные и нестандартные идеи.

С 2013 года «Мастерская» открыла экспериментальное направление, демонстрируя зрителям работы, возникшие на вечерах проб и ошибок. Эти работы часто становились лауреатами театральных премий и призеров международных фестивалей.

В репертуаре театра не только спектакли, но и лекции для детей, поэтические и музыкальные вечера, а также выставки живописи, фотографии и театрального костюма.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Кутузовская» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра есть общедоступные платные парковки.