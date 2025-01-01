Mazal Tov — ресторан, расположенный в глубине исторического дома на Мясницкой улице, предлагает уединённую атмосферу и кухню, вдохновлённую традициями Израиля, Ближнего Востока и Средиземноморья. Интерьер оформлен в мягких, тёплых тонах, с элементами антикварного декора, что придаёт пространству почти домашнее ощущение. Здесь не торопятся — время течёт размеренно, как беседа за столом с бокалом вина и закусками из свежих, ароматных ингредиентов.

Кухня сочетает знакомые и авторские блюда: в меню можно найти хумус с разными добавками, тающий во рту сабих, мясо на углях, а также легкие салаты и необычные напитки. Все позиции подаются с вниманием к деталям, но без излишней претенциозности.

Вечерами пространство наполняется лёгкой живой музыкой, а в летний сезон открывается веранда. Здесь собираются не ради шумных вечеринок, а за спокойным общением — будь то встреча старых друзей или неспешный ужин после рабочего дня.

Как добраться

Mazal Tov удобно расположен в нескольких минутах ходьбы от станций метро «Чистые пруды», «Тургеневская» и «Лубянка». Прогулка по исторической Мясницкой улице — приятный бонус на пути к ресторану.

Парковка

На прилегающих улицах действует городская платная парковка. В часы пик количество свободных мест ограничено, поэтому поездка на метро или такси — более надёжный вариант.