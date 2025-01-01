Театр МДМ, расположенный в Московском дворце молодежи, является крупнейшим театром Москвы с залом на 1800 мест. Построенный в 1982–1988 годах, он изначально использовался для проведения концертов и телесъемок, включая игры Высшей лиги КВН (1988–2002).

С 2002 года зал стал театральной площадкой. Первой постановкой стал бродвейский мюзикл «42-я улица». После ряда событий, включая теракт на Дубровке, спектакль был снят с проката. В 2003 году здесь прошла премьера российского мюзикла «12 стульев».

С конца 2004 года театр стал главной сценой компании Stage Entertainment, представившей такие мюзиклы, как «Кошки», «Mamma Mia!», «Призрак Оперы» и другие. В 2014 году для постановки «Призрака Оперы» была проведена масштабная реконструкция сцены, оборудования и зрительного зала, увеличившегося до 1800 мест.

С 2018 года арендуется компаниями «Фэнси Шоу» и «Бродвей Москва». Здесь были представлены спектакли «Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так», «Шахматы», «Первое свидание», «День влюбленных» и другие, включая премьеры 2022 и 2023 годов.

Вместимость

Зрительный зал вмещает 1830 мест.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Фрунзенская» в минуте ходьбы, «Парк культуры» в 20-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра есть платная парковка на 100 мест.