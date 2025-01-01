«Mela» — стильный гастропроект в самом сердце Патриарших прудов, где каждая деталь интерьера и меню работает на создание яркого гастрономического впечатления. Пространство объединяет дневной зал с теплой, уютной атмосферой и вечернюю зону-лаунж с приглушенным светом, мрамором и дизайнерскими арт-объектами. Это место, где городской ритм сочетается с расслабленным настроением южной Европы.

Основу меню составляет современная средиземноморская кухня: сочные морепродукты, изысканная паста, свежая выпечка и авторские десерты. Барная карта предлагает широкий выбор вин, коктейлей и крепких напитков с акцентом на итальянскую классику и сезонные вкусы.

Как добраться

Удобный пеший маршрут от станций метро «Пушкинская», «Тверская» и «Маяковская» — около 5 минут неспешным шагом.

Парковка

Наземная парковка в переулке ограничена. Рекомендуется воспользоваться такси или каршерингом.