Mellow Yellow Music Club — ночной джаз-бар на Нагатинской, воссоздающий атмосферу американских баров 1940–50-х годов. Уютный интерьер с мягкими диванами, бильярдом, летней верандой и большой барной стойкой дополняет сцена, на которой выступают известные джазовые, блюзовые и рок-музыканты.

Здесь проходят тематические вечеринки, стендап-шоу, лекции и кинопоказы. С момента открытия в 2021 году на сцене клуба выступили более 50 артистов и коллективов, включая Дэвида Брауна (Brazzaville), Анастасию Иванову, Tweed Retreat, The Stone Shades и многих других.

Mellow Yellow Music Club — это культурный центр, предлагающий качественный досуг недалеко от дома жителям Нагатино и соседних районов.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Нагатинская» и «Коломенская» в 20-ти минутах ходьбы.

Парковка

Рядом с Imagine Plaza, где расположен бар, есть платная 350-местная парковка ТЦ «Конфетти».