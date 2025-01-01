Ресторан отеля «Метрополь» — это роскошное пространство для проведения мероприятий в центре Москвы, идеально подходящее для банкетов, корпоративных встреч и торжеств. Расположенный в историческом здании с великолепным архитектурным оформлением, ресторан сочетает в себе атмосферу старинной Москвы и современные удобства.

Особенности площадки включают элегантный интерьер с высокими потолками, хрустальными люстрами и изысканной мебелью, что создает неповторимую атмосферу для мероприятий. Пространство ресторана можно адаптировать под различные форматы — от частных ужинов до крупных банкетов и конференций.

Высококлассная кухня, внимательное обслуживание и центральное расположение делают ресторан отеля «Метрополь» одним из лучших выборов для организации значимых событий в Москве.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Театральная», «Охотный Ряд», «Площадь Революции» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Рядом с рестораном есть общественная платная парковка на 30 мест.