Международный центр бокса в Лужниках — один из крупнейших спортивных объектов России, расположенный в центре столичной спортивной жизни.

Комплекс площадью 45,6 тыс. кв. м оснащён просторным холлом с медиаэкраном и единой пропускной системой, обеспечивающей удобный доступ для спортсменов, посетителей и зрителей. В инфраструктуру входят медико-восстановительный центр, бассейн, сауны, хаммам, тренажёрный и универсальный спортивный залы, а также конференц-зал на 200 человек.

Основной зал с двумя рингами вмещает 2000 зрителей и включает VIP-ложи на 40 мест. Оснащённая современным звуковым оборудованием и медиакубом система позволяет вести прямые трансляции в формате Full HD. Тренировочный зал площадью почти 2000 кв. м оборудован 18-метровым витражным остеклением, открывающим вид на тренировочный процесс.

Центр предназначен для проведения соревнований любого уровня, включая международные, а также для тренировок сборных Москвы и России.

Вместимость

Зрительный зал вмещает 2000 мест.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Лужники» и «Спортивная» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле спортивного комплекса есть несколько зон платной и бесплатной парковки.