Международный центр самбо в Лужниках — один из крупнейших спортивных объектов России, созданный для проведения соревнований и тренировок спортсменов сборных Москвы и России.

Комплекс площадью 45,6 тыс. кв. м оснащён просторным холлом с медиаэкраном и современной пропускной системой. В инфраструктуру входят медико-восстановительный центр, бассейн, сауны, хаммам, тренажёрный зал, универсальный спортивный зал и конференц-зал на 200 человек.

Основной зал вмещает 1600 зрителей и включает три борцовских ковра, а также VIP-ложи на 40 мест. Тренировочный зал площадью 1963 кв. м оборудован шестью борцовскими коврами и 18-метровым витражным остеклением, открывающим вид на тренировочный процесс.

Центр отвечает всем требованиям для проведения соревнований любого уровня, включая международные.

Вместимость

Трибуны вмещают 1600 мест.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Лужники» и «Спортивная» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле спортивного комплекса есть несколько зон платной и бесплатной парковки.