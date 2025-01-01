Mezzo Forte — арт-клуб, расположенный в торговом центре рядом со станцией метро ВДНХ. Название клуба — музыкальный термин из итальянского языка, означающий «умеренно громко», что отражает основную концепцию заведения: сдержанную атмосферу с акцентом на качественную музыку без излишнего пафоса. Здесь гости могут насладиться живыми выступлениями, уютной обстановкой и вкусной кухней.

Как добраться

Ближайшая станция метро «ВДНХ» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей ТЦ «Рапира» есть платная парковка на 225 мест.