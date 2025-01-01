Московский художественный академический театр имени М. Горького — легендарный драматический театр с историей, основанной Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко в 1898 году. Основой творческой концепции театра стало стремление к новому, правдивому искусству и отказ от условностей традиционного сценического исполнения.

Театр стал новатором, создавая новый тип психологического актера, подчеркивая роль режиссера и ансамбля, а также развивая репертуар и сценические технологии. Первые постановки по пьесам Чехова и Толстого, а также уникальные спектакли «Синяя птица» и «Три сестры», определили характер театра, сделав его признанным культурным центром.

Сегодня в афише МХАТа — классика русской и зарубежной драматургии, а также современные произведения. Театр сочетает верность традициям с поиском новых форм, сохраняя позицию лидера в сценическом искусстве и привлекая таланты для поддержания богатого наследия.



Вместимость

Зрительный зал МХАТа рассчитан на 1165 мест.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Тверская» и «Пушкинская» в 5-ти минутах ходьбы, «Чеховская» в 10-ти минутах. Остановка наземного транспорта «Тверской бульвар» в 2-х минутах ходьбы.

Парковка

У театра не предусмотрена парковка для посетителей, продумайте заранее, где припарковать автомобиль.