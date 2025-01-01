Московский Художественный театр (МХТ) был основан в 1898 году Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко. Первоначально названный Художественно-Общедоступным театром, он стал известен благодаря своим новаторским постановкам, основанным на произведениях Чехова и Горького. Театр расположился в здании на Камергерском переулке, перестроенном архитектором Шехтелем.

МХТ стал первой театральной площадкой в России, внедрившей реформы репертуара и принцип ансамблевого актерского исполнения. В разные годы здесь работали такие мастера, как Олег Ефремов и Олег Табаков, который обновил репертуар и привлек новых актеров. В 2004 году театр вернулся к своему историческому названию. С 2021 года художественным руководителем является Константин Хабенский, продолжая традиции русского психологического театра.

Вместимость

Зрительный зал основной сцены вмещает 850 мест, зал малой сцены рассчитан на 250 мест, зал новой сцены —100 мест.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Театральная», «Охотный ряд» в 5-ти минутах ходьбы, «Кузнецкий мост» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

У театра не предусмотрено парковки для посетителей.