Молодёжный художественный театр «Мистерия» — камерная театральная площадка, объединяющая современные режиссёрские поиски, молодую энергетику и уважение к классике. Репертуар театра разнообразен: от авторских постановок и экспериментальных проектов до современных драм и спектаклей по произведениям мировой литературы.

Особое внимание в театре уделяется работе с молодёжной аудиторией и поддержке новых театральных форм, что делает «Мистерию» одним из заметных центров независимой театральной сцены Москвы. Тёплая атмосфера, близость актёров к зрителю и эмоциональная выразительность постановок создают уникальное ощущение живого театра, где каждое представление превращается в событие.

Как добраться

Театр расположен в пешей доступности от станций метро «Октябрьская» и «Шаболовская».

Парковка

Для зрителей доступна ограниченная парковка у здания театра и вдоль Донской улицы.