Кафе-клуб МИЛК — пространство в центре Москвы, сочетающее гастрономию, музыку и культурные мероприятия. Заведение известно живой атмосферой, авторской кухней и коктейлями, а также регулярными концертами, диджей-сетами, кинопоказами и арт-ивентами.

МИЛК ориентирован на любителей активного культурного досуга: здесь проходят вечеринки, музыкальные вечера, перформансы и тематические встречи, объединяющие креативное сообщество города. Интерьер клуба оформлен в современном стиле с уютными зонами для отдыха и общения, создавая комфортную атмосферу как для небольших компаний, так и для больших событий.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Чистые пруды», «Тургеневская» и «Китай-город» в 10-ти минутах ходьбы,.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки. Возможны платные городские парковочные места вдоль улицы Покровка и соседних улиц. В вечернее время количество мест ограничено, рекомендуется приезжать заранее.