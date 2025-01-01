Московский многофункциональный культурный центр (ММКЦ) — это пространство для творческого развития и интеллектуального отдыха, открывшееся в 2012 году. Центр предлагает разнообразные творческие мастерские для детей и взрослых, а также проводит концерты, спектакли, выставки и мастер-классы. В центре функционируют такие проекты, как Соседский центр и Арт-резиденция, где артисты и коллективы развивают свои таланты. ММКЦ активно взаимодействует с профессиональными сообществами, студенчеством и местным населением, поддерживая инициативы в области культуры и творчества.

Как добраться

Ближайшие остановки транспорта «​Детская поликлиника» и «Молодёжный центр» в минуте ходьбы.

Парковка

Возле ММКЦ есть бесплатная парковка на 100 мест.