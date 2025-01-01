Московский драматический театр «Модерн» — основанный в 1987 году, сегодня это динамичная площадка под руководством Юрия Грымова. Театр сочетает классические традиции с современной драматургией, обновляя репертуар актуальными постановками.

Зрители могут увидеть здесь такие нашумевшие спектакли, как «Война и мир» с Хором имени Свешникова, «Юлий Цезарь» по Шекспиру, «О дивный новый мир» по Хаксли и «На дне» Горького в интерпретации Грымова.

Вместимость

Зал премьер рассчитан на 338 зрительных мест, зал Владимира Левашева — 108 зрительных мест, зал Владимира Зельдина — 81 место.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Бауманская» в 10-ти минутах ходьбы, «Красносельская» в 15-ти минутах ходьбы, ближайшая остановка наземного транспорта «Спартаковская пл.» в минуте ходьбы.

Парковка

У театра не предусмотрено парковки, продумайте заранее, где оставить автомобиль.