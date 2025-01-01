«Модники» — коктейльный бар и социальный клуб в Москве, созданный для тех, кто ценит стиль, эстетику и наслаждение моментом.
В будние дни это культурное пространство, где проходят мероприятия, а по выходным — центр ярких вечеринок и общения. Здесь сочетаются современный образ жизни, изысканная аудиовизуальная атмосфера и непринужденная возможность завести новые знакомства.
Как добраться
Ближайшие станции метро «Китай-город» в 2-х минутах и «Лубянка» в 5-ти минутах ходьбы.
Парковка
Для посетителей не предусмотрено парковки.