«Модники» — коктейльный бар и социальный клуб в Москве, созданный для тех, кто ценит стиль, эстетику и наслаждение моментом.

В будние дни это культурное пространство, где проходят мероприятия, а по выходным — центр ярких вечеринок и общения. Здесь сочетаются современный образ жизни, изысканная аудиовизуальная атмосфера и непринужденная возможность завести новые знакомства.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Китай-город» в 2-х минутах и «Лубянка» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.