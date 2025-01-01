Московский молодежный экспериментальный театр Вячеслава Спесивцева, основанный в 1997 году, расположен в здании бывшего кинотеатра «Орел». Его создатель, народный артист России Вячеслав Спесивцев, известен как основатель нескольких театров, включая студию «Гайдар» и Молодежный театр «На Красной Пресне». Сегодня он продолжает развивать Московский молодежный театр.

Репертуар включает спектакли проекта «Классика в классе» по школьной программе («Евгений Онегин», «Прощание с Матерой», «Повести Белкина»), постановки по современным произведениям («451 градус по Фаренгейту», «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»), а также детские сказки («Белоснежка и семь гномов», «Золушка»).

При театре действует бесплатная студия для детей 6–17 лет.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Бутырская» в минуте ходьбы, ЖД станция «Останкино» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Дл посетителей театра не предусмотрено парковки.