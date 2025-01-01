12+
Мертвые души
12 сентября в 19:00 Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева
12+
Капитан Немо
11 сентября в 19:00 Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева
12+
Чайка по имени Джонатан Ливингстон
25 сентября в 19:00 Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева
12+
Горе от ума
14 сентября в 18:00 Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева
12+
Евгений и Онегин
26 сентября в 19:00 Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева
0+
Царь Салтан
21 сентября в 14:00 Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева
6+
Сотворение мира
28 сентября в 14:00 Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева
Война и мир
21 сентября в 18:00 Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева