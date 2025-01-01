Караоке-бар Monterosso — это современное развлекательное пространство в центре Москвы, расположенное в историческом здании рядом с метро «Таганская» и «Марксистская». Бар сочетает стильный интерьер, качественный звук и профессиональное оборудование. Гостей ждут отдельный караоке-зал с танцполом, обширный репертуар песен и авторские коктейли. Monterosso подходит как для шумных вечеринок, так и для душевного отдыха в компании друзей.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Таганская» и «Марксистская» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.