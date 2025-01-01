Моряк и Чайка — атмосферный бар на Покровке, вдохновлённый эстетикой морских путешествий и уличной романтикой портов. Интерьер — это сочетание грубой древесины, канатов, корабельных фонарей и мягкого неона. Здесь легко представить себя в трюме корабля или на палубе дальнего рейса, где каждый вечер — отдельное приключение.

Барная карта радует яркими коктейльными фантазиями, среди которых — фирменные миксы, крепкие настойки и морские твисты на классику. Кухня проста и насыщенна — закуски к пиву, рыбные блюда и уличный фуд с акцентом на северные традиции.

По вечерам «Моряк и Чайка» оживает: диджей-сеты, вечеринки, квартирники и тематические события превращают бар в настоящую точку притяжения на карте Москвы.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Чистые пруды», «Сретенский бульвар», «Тургеневская», «Китай-город» находятся в 10-ти минутах пешком.

Парковка

Городская, платная — места ограничены, лучше приехать пешком или на такси.



