Концертный зал «Москонцерт Холл» — это современный комплекс, специально предназначенный для проведения концертов, спектаклей и музыкальных проектов. Зал оснащен интерактивной сценой размером 13 метров в ширину и 10 метров в глубину, а также профессиональным звуковым и световым оборудованием.

На сцене «Москонцерт Холла» проходят постановки Театра балета классической хореографии, праздничные и тематические концерты, музыкальные мероприятия и другие культурные события.

Вместимость

Зрительный зал рассчитан на 574 мест.

Буфет

В распоряжении посетителей уютный буфет с напитками и закусками.

Как добраться

Ближайшая станция метро «​Комсомольская» в 5-ти минутах ходьбы, ЖД станция «​Площадь трёх вокзалов» в 3-х минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.