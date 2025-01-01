Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Москонцерт» — крупнейшая культурная институция России и центр творческих инициатив. В 2024 году организация откроет свой 95-й юбилейный сезон, а 25 января 2026 года отметит 95 лет со дня основания.

Москонцерт представляет разнообразные мероприятия, включая балет, классическую музыку, театр, джаз, детские спектакли и фольклор. Концерты проводятся на различных площадках, таких как Москонцерт Холл, ДК им. С.П. Горбунова, АРТ-Салон, Мэрия Москвы, Петровский путевой дворец и клуб «Высоцкий». Программы также включают выступления в Государственном Кремлевском Дворце, Московском международном доме музыки, Колонном зале Дома союзов, Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, парке «Зарядье», Музее-усадьбе «Кусково», Мемориальном музее А.Н. Скрябина и Государственном музее А.С. Пушкина.



Вместимость

Арт-салон (камерный зал Москонцерта на Ленинградском проспекте) рассчитан на 60 мест.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Динамо» и «Белорусская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.