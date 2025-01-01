Московская средняя специальная музыкальная школа (колледж) имени Гнесиных — одно из ведущих учебных заведений России в сфере музыкального образования.

Основанная в 1936 году при знаменитом Гнесинском институте, школа готовит юных музыкантов по различным направлениям — от классической и академической музыки до композиции и дирижирования. Здесь обучаются одарённые дети со всей страны, многие из которых становятся лауреатами международных конкурсов и продолжают обучение в ведущих музыкальных вузах мира. Уникальная образовательная среда сочетает индивидуальный подход, высокую педагогическую традицию и активную концертную деятельность.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Филёвский парк» и «Багратионовская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле музыкальной школы есть небольшие общественные бесплатные парковки.