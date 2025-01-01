Московский дом композиторов — культурный центр для профессиональных музыкантов и любителей искусства, расположен в историческом здании на Брюсовом переулке. Это пространство объединяет консервативную музыку с современными форматами, предоставляя площадку для концертов, творческих лабораторий, конференций и камерных встреч.

В основе деятельности — поддержка отечественных композиторов и исполнителей. Здесь проходят: камерные концерты молодых и заслуженных авторов, презентации новых произведений, альбомов, нотных сборников, семинары, круглые столы и творческие диалоги, мастер-классы и встречи с деятелями музыкального искусства.

Зал — уютный и акустически продуманный, что делает каждый концерт живым и насыщенным; интерьер подчеркнут классическими чертами здания, создавая атмосферу интеллигентного общения.

Как добраться

Добраться удобно пешком от нескольких станций метро: «Охотный ряд»— около 7 минут пешком, «Театральная» — 8–10 минут пешком, «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская» — около 10–12 минут, «Арбатская» (оба выхода: синяя и светло-синяя линии) — 12–15 минут, «Боровицкая» и «Библиотека им. Ленина» — до 15 минут пешком.

Парковка

Городская платная парковка доступна на прилегающих улицах. Вечером и в выходные количество свободных мест ограничено.