Московский художественный театр комедии находится в центре столицы и сочетает на своей сцене энергию молодых талантов с опытом признанных народных и заслуженных артистов России. Здесь встречаются разные мировоззрения и актерские школы, что делает каждую постановку ярким и эмоционально насыщенным событием для зрителей всех возрастов.

Репертуар театра разнообразен, охватывая как молодежные новаторские постановки, так и классические произведения российской и зарубежной драматургии. Каждое представление отличается высоким уровнем актерской игры и оригинальной режиссурой.

Вместимость

Большой зрительный зал рассчитан на 70 мест, малый — на 55 мест.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Фонвизинская» в 15-ти минутах ходьбы, ЖД станция «Останкино» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле здания Института театрального искусства, где расположен театр, есть бесплатная парковка на 14 мест.