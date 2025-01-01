Московский открытый театр кукол был основан в 1933 году актером и режиссером В.А. Швембергером. Его первый спектакль «Ревизор» по пьесе Н.В. Гоголя стал знаковым, а куклы из постановки до сих пор хранятся в музее Театра кукол им. С.В. Образцова. Во время Великой Отечественной войны артисты театра работали в составе фронтовых бригад, а известные писатели, такие как Г. Остер и Э. Успенский, писали для театра свои пьесы.

Современные спектакли, такие как «Кентервильское привидение» (2013), «Волшебное кольцо» (2014) и «Ревизор» (2016), вошли в лонг-лист премии «Золотая маска», а «Мойры Петроградского района» (2018) получил пять номинаций. Театр активно привлекает молодых режиссеров, обновляя и переосмысливая творчество своего основателя. В 2023 году были поставлены премьеры «Шутники» по пьесе А.Н. Островского и «Бери-Баар. Сын золотой звезды» по пьесе В.А. Швембергера.

