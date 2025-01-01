Московский продюсерский центр, подведомственный Департаменту культуры Москвы, занимается поиском, поддержкой и продвижением талантливых представителей современного искусства.

Организация специализируется на «проектном продюсировании», развивая не отдельных артистов или коллективы, а портфель разноформатных проектов, направленных на продвижение музыкантов, художников и театральных деятелей.

Проекты Моспродюсера предоставляют равные возможности для самовыражения и роста: от выступлений на крупнейших сценах Москвы и появления в эфире музыкальных каналов до участия в оформлении значимых городских пространств.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​​Октябрьское Поле» в 5-ти минутах и «Зорге» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле продюссерского центра есть общественные платные парковки небольшой вместимости.