Московский театр кукол (МТК) — старейший театр кукол в столице, основанный в 1930 году режиссером и драматургом Виктором Швембергером как Театр детской книги. Сегодня МТК объединяет традиции и современные подходы, предлагая спектакли для детей, подростков и взрослых.

Репертуар включает классические кукольные постановки, беби-театр, сторителлинг, пластические и тотальные спектакли. Театр расположен в особняке XIX века на Спартаковской улице. Зрители могут посетить экскурсии по закулисью и галерею авторских кукол, а также выставки, посвященные театральному искусству.

МТК проводит фестивали, такие как «Ярмарка» и Московский международный фестиваль театров кукол, а также актерскую лабораторию МТK.NEXT для новых произведений. Художественный руководитель — Борис Голдовский, директор — Людмила Редько.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Бауманская» в 2-х минутах ходьбы, «​Красносельская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

У театра не предусмотрено парковки.