Московский театр мюзикла — первый негосударственный театр мюзикла в России, основанный в 2011 году Михаилом Швыдким, Давидом Смелянским и Александром Поповым. С 2013 года он официально носит название «Московский театр мюзикла», а в 2017 году переехал в знаковое здание кинотеатра «Россия» на Пушкинской площади. Театр быстро стал центром культурной жизни столицы, объединяя лучшие постановки жанра мюзикла и привлекая таланты российской театральной сцены.

Вместимость

Зрительный зал вмещает 1662 местa.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Чеховская» и «Пушкинская» в минуте ходьбы, «Тверская» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра есть общедоступные платные парковки небольшой вместимости.