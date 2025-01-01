Московский государственный академический театр оперетты — один из ведущих театров России и Европы в жанре оперетты и мюзикла, основанный Григорием Яроном в 1927 году. Театр расположен в архитектурном памятнике XIX века, украшенном уникальным расписным плафоном работы Константина Коровина.

Театр сочетает классику и современность: в репертуаре — произведения Штрауса, Кальмана, Абрахама, а также мюзиклы Журбина, Игнатьева, Укупника и других современных авторов. Более 300 премьер театра вызывают неизменный интерес у зрителей. Яркие постановки, такие как «Монте-Кристо», «Граф Орлов», «Анна Каренина», «Ромео VS Джульетта» и «Королева чардаша», отличают свежий взгляд на жанр и технические новшества.

Вместимость

Зрительный зал вмещает 1616 мест.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Охотный ряд» и «Театральная» в 2-х минутах ходьбы, «Площадь Революции» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра не предусмотрено парковки.